موانئ البحر الأحمر تتداول 318 شاحنة و7 آلاف طن بضائع عامة





ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ الهيئة شهدت تداول 318 شاحنة و7 آلاف طن بضائع عامة.





وأوضحت الهيئة أن حركة الواردات تضمنت ألف طن بضائع و119 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف طن بضائع و199 شاحنة، مشيرة إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (بوسيدون اكسبريس) والسفينة (أمل)، بينما غادرته السفينتان (دليلة - الجونة تريدر)، بينما استقبل ميناء نويبع ثلاث سفن وهي (بريدج - سينا - عمان)، وغادرته السفينتان (سينا - عمان).



