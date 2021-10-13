غدا.. رانيا فريد شوقي ضيفة في برنامج "أسرار النجوم"

تستضيف الإعلامية إنجي علي غدا الخميس الموافق 14أكتوبر الجاري في برنامج "أسرار المجوم" الفنانة رانيا فريد شوقي عبر إذاعة "نجوم إف إم" ووقناة "نجوم TV" الساعة الثامنة مساء.







وتتحدث الفنانة رانيا فريد شوقى، عن أعمالها الفنية التي تحضر لها خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا مسلسل "أبو العروسة 3"، ومتى سيتم عرضه خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه من قبل وتعلق الجمهور به، كما تكشف رانيا عن توليها منصب الرئيس الشرفى لملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة.







بطولة صبري فواز، ناصر سيف، صفاء الطوخي، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمي، أحمد صيام، ندى عادل، محمد عز، محمود حجازي، فريد النقراشي، محمد سليمان، محمد السعدني، طارق عبدالحليم، سيناريو وحوار وإخراج هاني كمال.