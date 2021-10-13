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تعرف على موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية والقناة الناقلة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:29 م
الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
محمد الصو


يستعد عشاق كرة القدم حول العالم، من أجل متابعة مراسم حفل الكرة الذهبية في عام 2021، واختيار أفضل لاعب، والمرشح خلاله المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول الفرنسية"، عن انعقاد حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم يوم 29 نوفمبر المقبل.

ومن المُقرر أن يُقام الحفل في مسرح شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس، وهو نفس المسرح الذي استضاف الحفل في 2019.

ومن المقرر أن يكون الحفل تحت الاجراءت الاحترازية المشددة، بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي كان سببًا في إلغاء الحفل العام الماضي.

وأعلنت قنوات "بي إن سبورتس" عن نقل حفل جائزة الكرة الذهبية بشكل مباشر، على أن يمكن متابعة فعاليات الحفل أيضًا، من خلال الحساب الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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