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الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:29 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو

تعطلت مفاوضات النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقده.

وجاء تعطل مفاوضات النادي الأهلي، مع المدير الفني بسبب الشروط التي وضعها من أجل الاستمرار على رأس القيادة الفنية بالفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بيتسو موسيماني في قيادة الفريق، نهاية الموسم المقبل ويمتلك شرط جزائي 4 أشهر حال الخروج.

واستقر المارد الأحمر، على تأجيل المفاوضات، حتى الانتهاء من مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

وري أبطال إفريقيا موسيماني لفترة المقبلة رياضة اخبار الرياضة

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