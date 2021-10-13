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متفوقًا على ميسي.. رونالدو يتألق ويتلألأ في سماء القارة الأوروبية

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:28 م
رونالدو وميسي
رونالدو وميسي
نورهان حسن


تمكن الأسطورة البرتغالية "كريستيانو رونالدو" من التلألأ والتألق في سماء القارة الأوروبية، وذلك متفوقاً على غريمه التقليدي الأرجنتيني "ليونيل ميسي".

وسجل رونالدو في معركة الأمس التي جمعت بين منتخب البرتغال لوكسمبورج، ثلاثة أهداف ساهمت في اقتناص ثلاث نقاط في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأصبح رونالدو أكثر لاعب يسجل هاتريك في المنتخبات، متفوقاً على كبار النجوم الكروية العالمية في أوروبا.

ويعرض لكم موقع الفجر الرياضي مقارنة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني الليونيل ميسي، والتي جاءت كالتالي:.

_ سجل رونالدو 114 هدفاً مع المنتخبات.

_ وسجل الليونيل ميسي 80 هدفاً مع المنتخبات.


_ ساهم رونالدو كل 100 دقيقة، بينما جاءت مساهمة ميسي كل 105 دقيقة.

_ سدد رونالدو 16 ركلة جزاء، بينما سدد ميسي 18 ركلة جزاء.

_ وأخيراً.. حصد رونالدو بطولتين مع المنتخبات، بينما حصد ميسي بطولة وحيدة في تاريخه.


يذكر أن اهداف رونالدو الليلة جاءت في الدقائق 8، 13، 87، وجاء منهم ركلتين جزاء، لينفرد بإحصائية جديدة في تاريخه مع المنتخبات.

الكلمات المفتاحية

ميسي رونالدو البرتغال الأرجنتين

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