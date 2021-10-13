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لمناقشة 3 مشاريع.. محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فرنسا

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:33 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
دينا حسن-محمد رجب
استقبل اليوم الأربعاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه كريم أميلال سفير فرنسا لدول البحر المتوسط، والسفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين في مجالات حماية البيئة والمواصلات والثقافة.

في البداية؛ رحب المحافظ بسفير فرنسا لدول البحر المتوسط على أرض الإسكندرية، والتي تعد الزيارة الأولى له.
وأكد على قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأن المحافظة حريصة على زيادة التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، لافتًا أن هناك العديد من الإتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية.

من جانبه؛ قدم السفير الشكر للمحافظ علي حفاوة الاستقبال، معربًا عن رغبته في زيادة التواصل وتقوية العلاقات المشتركة بينهما علي كافة الأصعدة، وتقديم كامل الدعم والاستشارات لمحافظة الإسكندرية في العديد من المشروعات التنموية.

وخلال اللقاء؛ تمت مناقشة تفعيل مشروعات التعاون المشتركة التى من شأنها الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري؛ كمشروع تدوير البلاستيك ومشروع الدراجات وتنمية أنشطة المعهد الثقافى الفرنسي بالإسكندرية.

الكلمات المفتاحية

مشاريع محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فرنسا

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