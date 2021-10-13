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القصة الكاملة لحريق مهرجان الجونة.. لحظات رعب وخسائر مادية كبيرة (صور وفيديو)

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:34 م
أثار حريق مهرجان الجونة
أثار حريق مهرجان الجونة
أحمد سيد
شهدت الساعات الماضية حادث مأسوي، وهو حريق مهرجان الجونة في القاعة الرئيسية، وتعرض المهرجان لخسائر مادية كبيرة، وفي السطور التالية تستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية القصة الكاملة لحريق مهرجان الجونة.

بداية حريق مهرجان الجونة

بدء حادث حريق مهرجان الجونة في أحد القاعات الكبيرة منذ ساعات من ظهر اليوم، وعاش العمال في لحظات مرعبة، ولكن سرعان ما تدخلت قوات الحماية المدنية (المطافي والإسعاف) للسيرطة على حريق مهرجان الجونة وإنقاذ المصابين.



سبب حريق مهرجان الجونة

وعن سبب حريق مهرجان الجونة، فرجع رجل الأعمال سميح ساويرس أنه بسبب ماس كهربائي، ولكن لم تعلن إدارة المهرجان أو أي مسؤل عن سبب حريق مهرجان الجونة.


الحماية المدنية تدفع بـ10 سيارت إطفاء للسيطرة على حريق مهرجان الجونة

دفعت الحماية المدنية بــ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مهرجان الجونة، الذي التهم القاعة الرئيسية للاحتفال، وعدد من سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين، وقد أصيب أثنين من رجال الإطفال والإسعاف باختناق أثر الحريق.


14 مصاب في حريق مهرجان الجونة

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عدد مصابي حريق مهرجان الجونة السينمائي، والذي بلغ 14 مصاب باختناق نتيجة لانتشار دخان الحريق في المكان بكشل كثيف.


خسائر حريق مهرجان الجونة

تسبب حريق مهرجان الجونة في خسائر مادية كبيرة نظرًا لاحتراق القاعة الرئيسية بالكامل، ولكن لم تعلن إدارة المهرجان عن حجم الخسائر بشكل رسمي.


موعد مهرجان الجونة السينمائي

ويذكر أنه لم يتم تأجيل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، حيث سيتم إنعقادة غدًا الخميس الموافق 14 أكتوبر.

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