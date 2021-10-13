فرع وزارة الرياضة بجازان يُطلق فعاليات برنامج "الشباب المبدع"

يُطلق فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان الأسبوع القادم، فعاليات برنامج "الشباب المبدع"، بإشراف وكالة شؤون الرياضة والشباب - الهيئات الشبابية، وذلك بالكورنيش الشمالي بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب.

وأوضح عقيل بن صالح صعابي نائب المدير العام لفرع الوزارة أن الفعاليات ستقام على مدى ثلاثة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، وتتضمن فعاليات متنوعة في "الشطرنج وكرة السلة والكيرم وكرة القدم للأطفال والبلاستيشن"، إضافة للعديد من الأركان التوعية والمسابقات الرياضية والثقافية الأخرى.