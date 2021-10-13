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مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:41 م
الخطيب
الخطيب
أشرف عبد الناصر
اقترب الإعلامي عمر ربيع ياسين نجل ربيع ياسين نجم الكرة المصرية الأسبق، من الانضمام لقائمة محمود الخطيب رئيس الأهلي في انتخبابات مجلس إدارة القلعة الحمراء المقبلة.

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ومن المتوقع أن ينضم عمر ربيع ياسين لقائمة الخطيب تحت السن بجوار الجارحي بعد تصعيد مهند مجدي، الذي قد يتم استبعاده في الفترة المقبلة من قائمة رئيس النادي الحالي بسبب عدم ظهوره بالشكل المطلوب في الأربعة سنوات الأخيرة.

وكان عمر ربيع قد ترشح في الانتخابات الماضية لكن لم يحالفه التوفيق رغم مساندة نسبة جيدة من أعضاء الجمعية له، مما جعله يقرر الترشح في الفترة المقبلة.


ويعلن رئيس النادي خلال ساعات عن فيلم تسجيلي يستعرض فيه ما حققه من إنجازان خلال فترة ولايته سواء على المستوى الإنشائي أو الكروي.

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عمر ربيع ياسين انتخابات الاهلي الخطيب الأهلي

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