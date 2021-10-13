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عاجل.. نجم مانشستر سيتي يقترب من تجديد عقده

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:43 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح  قريب جداً من تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

وأكدت شبكة The Athletic البريطانية أن مانشستر سيتي دخل في مفاوضات متقدمة مع الإنجليزي فيل فودين من أجل تجديد عقده الحالي.

وأفادت الشبكة البريطانية بأن فودين يمتلك عقداً مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2024 إلا أن السيتزنز يرغب في تجديد عقده وزيادة رابته الحالي.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن فودين البالغ من العمر 21 عاماً خاض مع مانشستر سيتي 130 مباراة في جميع البطولات وسجل 33 هدفاً وصنع 24 هدف آخرين.


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