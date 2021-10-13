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شاهد.. آخر تطورات حريق قاعة مهرجان الجونة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:45 م
حريق قاعة مهرجان الجونة
حريق قاعة مهرجان الجونة
شيماء حسن
عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو يرصد آخر تطورات الحريق الذي نشب داخل قاعة المؤتمرات داخل منتجع الجونة التي كان من المنتظر أن تستضيف مهرجان الجونة في دورته الخامسة.

وقال مراسل "تن" إن رجال الحماية المدنية قاموا بالسيطرة على الحريق، موضحًا أنه تم إسعاف 5 مصابين في موقع الحادث فيما انتقل 11 مصابًا إلى المستشفى.

وأضاف أن سرعة وصول رجال الحماية المدنية فور اندلاع الحريق ساعد على سرعة السيطرة عليه، لافتًا إلى أن هناك خسائر ولكن لم يتم تحديدها. وأشار إلى أن المسئولين عن إقامة المهرجان أكدوا أنه سيقام في موعده.

وفي ذات السياق كان كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل نشوب حريق داخل قاعة مهرجان الجونة السينمائي.

وقال "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، إن الحريق كان محدود في جزء محدد جدًا، وأجهزة الدفاع المدني والإطفاء تمكنت من السيطرة عليه فيما لا يتجاوز 20 دقيقة، وعملية التبريد أوشكت على الانتهاء.

وتابع محافظ البحر الأحمر، أنه تم التواصل مع القائمين على المهرجان وأكدوا أنه سيتم معالجة هذا الامر لكونه غير ظاهر أو لم يحدث في اتجاهات تعوق إتمام المهرجان، مشددًا على أن المهرجان سيتم افتتاحه في موعده طبقًا لما أكد القائمين عليه، موضحًا أن مدير الأمن انتقل بنفسه لمقر الحريق، وجاري البحث عن مسببات الحريق، مؤكدًا أن الحريق لم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات أو حتى أي اختناقات.

الكلمات المفتاحية

قاعة مهرجان الجونة حريق مهرجان الجونة البحر الاحمر

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