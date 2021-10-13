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بحث الملامح العامة لمشروع مستشفي دمياط الجامعي علي مساحة 27 ألف متر مربع

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:46 م
الدكتور السيد محمد دعدور - رئيس جامعة دمياط،
الدكتور السيد محمد دعدور - رئيس جامعة دمياط،
محمد طه
اجتمع الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، بعدد من مسئولي شركة وادي النيل منفذ مشروع المستشفى الجامعي المقرر إنشاؤه بالحي الرابع على مساحة 27 ألف متر مربع.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف طلعت، عميد كلية الطب البشري والمهندس أحمد جمال الطوبشي، استشاري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والدكتور عبدالله السيد، مدير مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بجامعة دمياط، والدكتور خالد الزهيري أمين عام الجامعة، وحضر من شركة وادي النيل كل من المهندس محمد الغزاوي، والمهندس محمد أبو طاحون، والمهندس أحمد حسن.

وتناول الاجتماع الوقوف على مستجدات التصاميم المعمارية للمستشفى الجامعي ونظام الإنشاء المقرر اتباعه خلال عملية تنفيذ إنشاء المستشفى، حيث من المقرر اتباع النظام الجزئي في الإنشاء بمعنى الانتهاء من كل مبنى على حدة ودخوله عملية التشغيل الفعلي دون الانتظار للانتهاء من المباني الأخرى، علاوة علي بحث الملامح العامة لمشروع المستشفى الجامعي المقرر استيعابه لعدد 400 سرير و20 غرفة عمليات و10 غرف عناية مركزة، حيث من المقرر البدء في أعمال المرحلة الأولى المقرر استيعابها للعيادات الخارجية والآشعة والطوارئ والعلاج الطبيعي ووحدة قسطرة القلب خلال شهر من الآن.

وحث رئيس الجامعة مسئولي شركة وادي النيل على ضرورة اتباع الجدول الزمني والالتزام به لإنجاز هذا المشروع الذي يعد مشروعًا قوميًا فارقًا للمجتمع الدمياطي مؤكدًا أن إنشاء المستشفى الجامعي سيحدث نقلة نوعية في الخدمات الطبية بالمحافظة.

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