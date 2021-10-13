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التموين: سداد 242 مليون جنيه قيمة مستحقات فارق نقاط الخبز لشهر سبتمبر

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي


أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية سداد الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لها لمستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ، والتي تشمل بقالي التموين، ومنافذ (جمعيتي) والمجمعات الاستهلاكية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بلغت 242 مليون جنيه عن شهر سبتمبر الماضي، منوهة بأن كل صاحب منفذ تمويني سواء بقالين أو جمعيتي يمكنهم سحب مستحقاتهم فورا من ماكينات الصرف التابعة للبنوك، والمنتشرة بكافة محافظات الجمهورية.

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