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كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس تدشين مجلتها العلمية "الدراسات السياسة والاقتصادية"

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
برعاية الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، أعلنت كلية السياسة والاقتصاد عن تدشين مجلة "الدراسات السياسية والاقتصادية"، وذلك خلال حفل بسيط أقامته الكلية للاحتفال بصدور العدد الأول من المجلة لتسطر الكلية بذلك خطوة جديدة من النجاح.

وخلال الحفل أعرب الأستاذ الدكتور جمال سلامة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المجلة عن بالغ سعادته بصدور العدد الأول من المجلة، مثمنا جهود كافة القائمين عليها.

وقال سلامة: "إن الكلية اليوم تشهدا نجاحا جديدا في إطار مواكبة التطور في مجال النشر العلمي وتوفير نافذة رصينة للنشر الأكاديمي".

وقال الدكتور عبد العال الديربي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ورئيس تحرير المجلة، إن الكلية اليوم تشهد عُرس أكاديمي بإطلاق المجلة، وإنها سوف تفتح آفاق جديدة للباحثين سواء من داخل الجامعة أو من خارجها، وأنها سوف تمثل إضافة للمكتبات العربية وتساعد صناع القرار.

وأضاف أن هيئة التحرير الخاصة بالمجلة تضم نخبة متميزة من أساتذة العلوم السياسة والاقتصاد من داخل مصر وخارجها فضلا عن عدد من الدبلوماسيين والوزراء السابقين ممن لهم باع في العمل الأكاديمي، متعهدا ببذل المزيد من الجهود حتي حصول المجلة علي اعتماد دولي.

والجدير بالذكر أن المجلة هي دورية علمية متخصصة محکمة نصف سنوية، تُعنى بنشر البحوث النظرية والميدانية فى العلوم السياسية والاقتصادية والفروع المنبثقة منها، کما تعنى بتقديم الرؤى العلمية وعروض الکتب والرسائل العلمية ومتابعة الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بتخصصها.

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مجلة علمية رئيس جامعة قناة السويس جامعة قناة السويس الفجر

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