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عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:59 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو

 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، استعداداته لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.

 

ويخوض المارد الأحمر مرانه الجماعي مساء اليوم على أن يخوض مرانه الأخير صباح الغد، قبل أن يسافر إلى النيجر على متن طائرة خاصة.

 

وتتوجه بعثة الفريق برئاسة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، على متن طائرة خاصة للنيجر، في تمام الرابعة عصر غدٍ الخميس.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 16 أكتوبر الجاري على ملعب بطل النيجر بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وأعلنت قناة النادي الأهلي، عن نجاحها في الحصول على حقوق بث مباراة الفريق ضد الحرس الوطني، عبر قنواتها بشكل مباشر، مؤكدة أنها تحاول نقل مباريات الفريق المقبلة.

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