الساحر يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أصبح قريباً للغاية من تجديد عقد نجم الفريق الإسباني بيدري جونزاليس الذي ينتهي عقده معه في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة سيجدد عقده مع بيدري حتى صيف 2026 مع وجود بند خيار التجديد لموسم إضافي في عقده.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيضع شرط جزائي في عقد بيدري يبلغ قدره 400 مليون يورو كما سيتم زيادة راتب النجم الإسباني ليتماشى مع أهميته مع الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيدري خاض مع النادي الكتالوني 56 مباراة في جميع البطولات وسجل 4 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.