Advertisements

على نهج الدوري الفرنسي.. الكالتشيو يدرس تقليص أنديته

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 06:07 م
الكالتشيو
الكالتشيو
نورهان حسن

اتخذت رابطة الدوري الفرنسي قراراً هاماً بشأن الموسم المقبل 2023/2022، وذلك لتخفيض الضغط والعبء المالي الواقع عليها في المسابقة.

واتخذت رابطة الدوري الفرنسي قراراً بتخفيض عدد أندية مسابقة الدوري، وذلك بواقع تخفيض الأندية إلى 18 نادي بدلاً من 20، ليهبط اثنين منهم للدرجة الثانية.

واتجهت رابطة الدوري الإيطالي نحو هذا الإتجاه أيضاً، حيث أنها تسعى لتقليص عدد انديتها أيضاً، لتعود إلى طبيعتها مثلما كانت قبل أن تزيدهم إلى 20 نادياً.

وكان قد صرح تقرير صحفي اليوم بهذا، ليؤكد رغبة الكالتشيو  في تنفيذ هذا القرار، لتخفيف العبء والضغط عليهم أيضاً.


والجدير بالذكر أنه من الارجح أن تتجه باقي الخمس دوريات إلى هذا الاتجاه، واحتمالية إعادة الهيكلة من جديد إذا ثبت نجاح هذا القرار مع نظائرهم.

الكلمات المفتاحية

الكالتشيو الدوري الفرنسي الدوري الإيطالي

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ ساعتين

أنه الأقرب للفوز بها.. الكشف عن المرشح الأقوي للتتويج بالكرة الذهبية

منذ 37 دقيقة

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ 12 دقيقة

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الكشف عن أسباب تأجيل ملف تجديد عقد موسيماني

منذ ساعة و 9 دقيقة

تعرف على موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية والقناة الناقلة

منذ أقل من ساعة

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

منذ أقل من ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

القصة الكاملة لحريق مهرجان الجونة.. لحظات رعب وخسائر مادية كبيرة (صور وفيديو)

منذ أقل من ساعة

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

هشام يكن: هذه حقيقة تصالحي مع مرتضى منصور

منذ ساعة و نصف

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ يوم

موضوعات متعلقة

نابولي يطالب بتخفيض عقوبة الثنائي

محسن عادل يكشف أسباب تخفيض سعر الفائدة (فيديو)

بسبب كورونا.. مبادرة يوفنتوس بتخفيض رواتب اللاعبين توشك على النجاح

أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة.. أندية خفضت الرواتب بسبب فيروس كورونا

تقارير.. فرنسا تدرس عودة الدوري في يونيو

تقارير تكشف بطل الدوري الفرنسي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:59 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

05:29 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

04:38 م

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

05:41 م

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements