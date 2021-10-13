على نهج الدوري الفرنسي.. الكالتشيو يدرس تقليص أنديته





اتخذت رابطة الدوري الفرنسي قراراً هاماً بشأن الموسم المقبل 2023/2022، وذلك لتخفيض الضغط والعبء المالي الواقع عليها في المسابقة.





واتخذت رابطة الدوري الفرنسي قراراً بتخفيض عدد أندية مسابقة الدوري، وذلك بواقع تخفيض الأندية إلى 18 نادي بدلاً من 20، ليهبط اثنين منهم للدرجة الثانية.





واتجهت رابطة الدوري الإيطالي نحو هذا الإتجاه أيضاً، حيث أنها تسعى لتقليص عدد انديتها أيضاً، لتعود إلى طبيعتها مثلما كانت قبل أن تزيدهم إلى 20 نادياً.





وكان قد صرح تقرير صحفي اليوم بهذا، ليؤكد رغبة الكالتشيو في تنفيذ هذا القرار، لتخفيف العبء والضغط عليهم أيضاً.









والجدير بالذكر أنه من الارجح أن تتجه باقي الخمس دوريات إلى هذا الاتجاه، واحتمالية إعادة الهيكلة من جديد إذا ثبت نجاح هذا القرار مع نظائرهم.



