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أبرزها الحوافز.. 5 خطوات مهمة أتخذتها مصر لـ"التعافي الأخضر"

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:15 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية، اجتماعًا موسعًا لبحث الأدوات الاقتصادية الخضراء ووضع آليات التحول للتعافي الأخضر.

وترصد "الفجر" في السطور التالية خطوات مصر لتعافي نحو الأخضر:
١-إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية للمشروعات داخل الخطة التنموية.

٢-إصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية.

٣-يتم التوجه حاليًا نحو مشروعات صديقة للبيئة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

٤-زيادة الموارد المالية للدولة وإشراك أكثر للاستثمارات الخضراء بالقطاع الخاص.

٥-وجود حوافز خضراء لتحفيز القطاع الخاص وجذب فرص استثمارية لاقامة مشروعات خضراء.

الكلمات المفتاحية

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