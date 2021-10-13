مهاجم "حسنية اغادير" ومدافع "الرجاء المغربي" يدعمان صيد المحلة





انهى مجلس ادارة نادي صيد المحلة برئاسة المحاسب "محمد الحليبي" اجراءات التعاقد مع اللاعب "المهدي الهاكي" مهاجم حسنية اغادير المغربي ، واللاعب "عثمان الحيان" مدافع الرجاء المغربي ، في صفقة انتقال حر ولمدة موسمين .



كان اللاعبان قد حضراً مقر النادي بصحبة وكيلهما "اشرف انجلش" وعقدا جلسة مع مسؤولي نادي صيد المحلة انتهت بتوقيع اللاعبان عقود انضمامها لصيد المحلة

ويستعد صيد المحلة الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني لمواجهة حرس الحدود في الجولة الثالثة لدوري القسم الثاني ، ويسعى ابناء المحلة لتحقيق الانتصار الاول بعد التعادل امام الحمام "1-1" في الجولة الاولى ، بينما تلقى هزيمة قاسية من سبورتنج السكندري "2-5" في ثاني المباريات.