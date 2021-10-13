عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف على ملف الكرة، تقريرا مفصّلًا عن إصابة محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بعد إصابته في العضلة الخلفية.





بيبو يطلب تقريرا مفصّلا عن إصابة نجم الفريق المصاب





وكان أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، قد أعلن أنمحمد ‏الشناوي أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏





ويخضع الشناوي لفحوصات طبية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالأهلي ولبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة القادمة لتجهيزه للعودة مجددا ‏للمشاركة في المباريات المقبلة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور ال٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.



