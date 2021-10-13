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"مر عام في لمح البصر".. رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى رحيل والدها

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 06:50 م
محمود ياسين
محمود ياسين
إسراء عبدالفتاح
أحيت الفنانة رانيا محمود ياسين، الذكرى الأولى لرحيل والدها الفنان محمود ياسين، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ونشرت رانيا محمود ياسين صورة لوالدها الراحل، وعلقت عليها: "ومر عام في لمح البصر، وكأنه امبارح رحمه الله عليك يا حبيبي اسكنك الله فسيح جناته، غدًا ١٤ اكتوبر وحشتني اووووي يا حبيبي اللهم اجعله ممن قلت فيهم "فرحين بما آتاهم الله من فضله ".
يذكر أن الفنان محمود ياسين، قد رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، تاركًا أعمالًا خالدة في أذهان المصريين.
"مر عام في لمح البصر".. رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى رحيل والدها
"مر عام في لمح البصر".. رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى رحيل والدها
"مر عام في لمح البصر".. رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى رحيل والدها
"مر عام في لمح البصر".. رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى رحيل والدها

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