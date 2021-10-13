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الليلة.. نوال الزغبي تطرح كليبها الجديد بعنوان "عكس الطبيعة"

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 06:54 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
أروي حمدي
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب - كليب الفنانة نوال الزغبي الجديد، عكس الطبيعة، بعد فترة من الترويج له



أعنية عكس الطبيعة من كلمات احمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع شريف قاسم، مكس وماستر محمد جودة. 



و من جانب أخر يذكر أن نوال الزغبي قد طرحت أغنيتها بعنوان "علية أبتسامة" باللهجة الخليجية منذ فترة وهي من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.


وتقول كلمات الأغنية: "عليه إبتسامة تقوم قيامة، تخلي قلوب الخلايق تمشي قدامه، سابي ها العالم بالحلا دايم، والأرض صارت تموت بدوسة أقدامه، عليه إبتسامة تقوم قيامة،
تخلي قلوب الخلايق تمشي قدامه، سابي ها العالم بالحلا دايم، والأرض صارت تموت بدوسة أقدامه".

الكلمات المفتاحية

الفنانة نوال الزغبي الفجر الفني أغنية علية أبتسامة أغنية عكس الطبيعة

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