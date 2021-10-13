الأرصاد تُعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا عن حالة الطقس المتوقعة بداية من غدٍ الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021م وحتى الثلاثاء 19 من الشهر ذاته.



وذكرت هيئة الأرصاد في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيس بوك" اليوم الأربعاء أنه اعتبارًا من الجمعة المقبل سيشهد الطقس ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اعتبارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من درجتين إلى أربع درجات مئوية.



حالة الطقس نهارًا:

طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:

مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



الظواهر الجوية:

الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط للرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلًا.

فرص لسقوط أمطار خفيفة غدًا الخميس على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (مطروح- السلوم- الضبعة) على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.