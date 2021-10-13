Advertisements

الأرصاد تُعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 06:48 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
نشرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا عن حالة الطقس المتوقعة بداية من غدٍ الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021م وحتى الثلاثاء 19 من الشهر ذاته.

وذكرت هيئة الأرصاد في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيس بوك" اليوم الأربعاء أنه اعتبارًا من الجمعة المقبل سيشهد الطقس ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اعتبارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من درجتين إلى أربع درجات مئوية.

حالة الطقس نهارًا:
طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الظواهر الجوية:
الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
نشاط للرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلًا.
فرص لسقوط أمطار خفيفة غدًا الخميس على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (مطروح- السلوم- الضبعة) على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.

الكلمات المفتاحية

موعد ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد 14 أكتوبر

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية والقناة الناقلة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ يوم

القصة الكاملة لحريق مهرجان الجونة.. لحظات رعب وخسائر مادية كبيرة (صور وفيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مفاجأة جديدة من الأهلي بشأن إصابة الشناوي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ 34 دقيقة

هشام يكن: هذه حقيقة تصالحي مع مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد انخفاض الحرارة.. 4 معلومات هامة عن طقس الأيام المقبلة

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة في هذه التوقيتات (بيان تفصيلي)

"شبورة ورياح".. تعرف على تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الأسبوع

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الأرصاد تُعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة.. وتُحذر من الطقس ليلًا

بيان تفصيلي من هيئة الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:59 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

06:15 م

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

07:20 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

04:38 م

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements