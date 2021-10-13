تقسيم المدارس إلى فترتين في قنا لتقليل الكثافات بالفصول

وشدد مدير تعليم قنا، على اتخاذ كل التدابير التي من شأنها خفض كثافة الطلاب بمدرستي الشهيد مصطفى عباس للتعليم الاساسي وناصر الابتدائية إلى 45 طالب حفاظًا على سلامة الطلاب في ظل جائحة كورونا.



وأكد أنه تم تقسيم العمل بالمدرستين إلى فترتين صباحية ومسائية حلًا لمشكلة الكثافة الطلابية الناتجة عن تميز الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب وكثافة المنطقة الجغرافية التي تخدمها كل مدرسة.



وفي نفس السياق أكد خالد، على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير خدمات شرطية تتعاون مع هيئة الإشراف وتساعد في تخفيف الزحام وتمنع من أي مناوشات أو حوادث أثناء خروج الفترة الأولى ودخول الفترة الثانية بتلك المدارس.

ترأس الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماع عاجل، ردا على ما نشر عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي عن تكدس الطلاب بإحدى المدارس، بحضور مصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية والإدارية وعبد الله القباني، مدير عام إدارة قنا التعليمية، وحمدى المناعي مدير التعليم الابتدائي بالمديرية، وأحمد الأفيوني، رئيس مجلس أمناء مدرسة ناصر، ومديري المدارس الابتدائية الكبرى بمدينة قنا.حيث أكد مدير المدرسة أن الصورة تنافي الحقيقة حيث أن الزي الموجود للطلاب بالصورة مختلف عن الزي الرسمي لطلاب المدرسة.