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الزمالك يواصل تدريباته في كينيا استعدادا للقاء توسكر

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 06:49 م
الزمالك
الزمالك
عادل فايز

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات ترفيهية في بداية تدريب اليوم الأربعاء والذي يقام على ملعب نادي “absa “ بكينيا.

 وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قام بتغيير ملعب التدريب بسبب انشغال الملعب الفرعي باستاد كاساراني باستضافة مباراة ودية اليوم.

ويستعد الزمالك لخوض مباراه توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

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