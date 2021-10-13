موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا





يواصل الفريق الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة القادمة بدوري أبطال أفريقيا.









تشكيل الأهلي المتوقع أمام بطل النيجر





ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بتشكيل يضم كلا من:





علي لطفي في حراسة المرمى





خط الدفاع، أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف ومعلول





خط الوسط، أليو ديانج والسولية ومحمد محمود





خط الهجوم، كهربا وطاهر ومحمد شريف





ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح بداية من 16 أكتوبر القادم حت اـ21 من الشهر نفسه.



