جامعة بنها تحتفل بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر وتكرم أبطال الحرب

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، شملت الاحتفالية حضور كوكبة عظيمة من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأمين عام الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات ومدير عام رعاية الشباب بالجامعة وطلاب الجامعة.



وخلال الحفل كرم رئيس الجامعة الحضور من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وهم اللواء مهندس حسين مسعود أحد أبطال القوات الجوية واللواء أركان حرب محمد ربيع الملقب بمهندس الصواريخ، واللواء علمي كامل بطل معركة أبو عطوة، والبطل المقاتل علي عبدالغني والذي كان ضمن فريق تدمير المدمرة إيلات، والبطل المقاتل سمير نوح بطل حرب الاستنزاف، والبطل المقاتل عبدالجواد سويلم الملقب بالشهيد الحي، والبطل المقاتل مصطفى الحموي بطل الدفاع الجوي، والذي أسقط أربع طائرات للعدو، والبطل المقاتل زغلول وهبه بطل الدفاع الجوي والذي أسقط طائرات العدو، والعقيد سامي قشطة مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة بنها.



وعلى هامش الاحتفالية ألقى العقيد حاتم صابر خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، محاضرة عن الأمن القومي المصري وعلاقته بنظريات التهديد الغربية وأجيال الحروب.



من جانبه وجه الدكتور جمال سوسة، التحية نيابة عن أسرة جامعة بنها لأبطال حرب أكتوبر وشهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن والتصدي للإرهاب الغاشم، مشيرًا أن نصر أكتوبر يعد من أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة.



وأشار رئيس الجامعة، بأنه في الوقت الذي تقوم فيه القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب تقوم أيضًا بمساهمة فعالة للتطوير والتنمية في كافة ربوع مصر من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى تضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية وتفتح مجالات وفرص عمل جديدة للشباب.



وأكد سوسة أن القوات المسلحة ستظل مدرسة الوطنية ومصنع الرجال في كل العصور، ومبعث اعتزاز وفخر لنا جميعا وستظل ذكريات وبطولات النصر تتوارثها الأجيال جيلًا بعد جيل لتؤكد وتظهر مدى عبقرية وشجاعة المقاتل المصري الذي لقن العدو درسًا لن ينساه في فنون القتال والتخطيط والخداع الاستراتيجي.