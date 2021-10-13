سترلينج يحدد شرطه لتجديد عقده مع مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الإنجليزي رحيم سترلينج حدد شرطه من أجل الموافقة على تجديد عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي الذي ينتهي في صيف عام 2023.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن سترلينج يرغب في التأكد من أنه سيظل جزءًا أساسياً من خطط الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قبل استئناف مفاوضات تجديد عقده.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سترلينج خاض في الموسم الحالي 11 مباراة في جميع البطولات، خاض 3 مباريات منها كأساسي فقط وسجل هدف وصنع هدف آخر.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن النجم الإنجليزي ارتبط بالرحيل عن السيتزنز في نهاية الموسم الحالي وسط اهتمام برشلونة الإسباني بالتعاقد معه.