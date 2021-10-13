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محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان إنشاءات الصرف الصحي بأبشواي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
تفقد كلا من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أعمال استكمال محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، فضلًا عن تفقد أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الحامولي بمركز يوسف الصديق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد ورئيس شركة الفيوم السابق.

كما حضر الجولة المهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بالمحطتين.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، بأن جولة محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان الميدانية، شملت تفقد الأعمال الإنشائية لمشروع توسعات محطة شكشوك للصرف الصحي، بمركز أبشواي، الذي يأتى على مساحة 50 ألف و400 م2، ويعمل بطاقة 15 ألف م3يوم، ومزمع الانتهاء منه فى شهر فبراير 2022، ويضم خزانات للترسيب الابتدائي وأخرى للترسيب النهائي، وأحواض التهوية وأخرى لتلامس الكلور، وأحواض تجفيف الحمأة، وبيارات تجميع الترسيب، وبلاطات خرسانية، والأسوار، وأعمال الميكانيكا والكهرباء، فضلًا عن تدعيم وتطوير المنشآت القائمة بالمحطة بالفعل.

وأضاف أن الجولة شملت أيضًا تفقد الأعمال الإنشائية لتوسعات محطة الصرف الصحي بالحامولي بمركز يوسف الصديق، والتى تأتي على مساحة 10 أفدنة، بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه، وتعمل بطاقة 10 ألاف م3يوم، وتخدم ما يقرب من 60 ألف نسمة بقرى الحامولي، والريان، وشعلان، ورواق، والمقراني، ومزمع الانتهاء من الأعمال في شهر سبتمبر 2022، وتشمل المحطة الجاري تنفيذها، المدخل، والمصافي، وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائي، وحوض مزج الكلور، والمعمل، وغرفة المحولات، ومبنى المولد، وغرفة التحكم، ومنطقة البلاورات "الضواغط"، والمباني الإدارية الملحقة، والأسوار.

وخلال الجولة التفقدية أكد محافظ الفيوم، على توفير مكان بديل بالظهير الصحراوي بمركز يوسف الصديق، لنقل نواتج حفر محطة الصرف الصحي بالحامولي، استثمارًا لمساحة المدفن الصحي الذي تنقل إلية النواتج حاليًا، موجهًا بالتنسيق بين مختلف الجهات لتحريك الأعمال بشكل أسرع من خلال منظومة متكاملة، والعمل على فك جميع التداخلات والتشابكات بين القطاعات خلال عمليات التنفيذ.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتدخل تلك المشروعات حيز الخدمة بكامل طاقتها في أوقاتها المحددة لخدمة المواطنين بالقرى المستهدفة، لافتًا إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تقدم حلولًا جذرية للمشكلات المزمنة، وتعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، من خلال استخدام العمالة المحلية بتنفيذ أعمال المشروعات.

ومن جهته أشار نائب وزير الإسكان، إلى أهمية تكثيف الأعمال لزيادة معدلات التنفيذ من خلال زيادة معدات الحفر ومعدات نقل النواتج، للانتقال إلى المشهد الإيجابي للأعمال على أرض الواقع بمحطة معالجة الصرف الصحي بالحامولي، مؤكدًا على المتابعة الدورية لمراحل تنفيذ أعمال المشروعات، ورصد المعوقات أن وجدت أولًا بأولًا للعمل على تذليلها بشكل عاجل، كما أشاد بمستوى تنفيذ الأعمال بمشروع توسعات معالجة الصرف الصحي بشكشوك.

وأشار نائب الوزير، إلى أهمية تنفيذ أعمال إنشاء المحطات بالتوازي مع أعمال الشبكات، من خطوط طرد، ومحطات رفع وسيطة، وشبكات انحدار، فضلًا عن أعمال محطات تنقية مياه الشرب، مؤكدًا على توفير مستلزمات الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمشروعات، والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات، مع مراعاة إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على صحة العاملين، كما وجه القائمين على تنفيذ المشروعات بإعداد بانر لكل مشروع، موضحًا به البيانات الكاملة من مساحتة، وطاقتة، وخدماته، والمناطق المستفيدة منه، والجهات القائمة عليه، وتاريخي البدء والانتهاء منه.
محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان إنشاءات الصرف الصحي بأبشواي
محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان إنشاءات الصرف الصحي بأبشواي
محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان إنشاءات الصرف الصحي بأبشواي
محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان إنشاءات الصرف الصحي بأبشواي
محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان إنشاءات الصرف الصحي بأبشواي
محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان إنشاءات الصرف الصحي بأبشواي
محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان إنشاءات الصرف الصحي بأبشواي
محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان إنشاءات الصرف الصحي بأبشواي
محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان إنشاءات الصرف الصحي بأبشواي
محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان إنشاءات الصرف الصحي بأبشواي
محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان إنشاءات الصرف الصحي بأبشواي
محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان إنشاءات الصرف الصحي بأبشواي
محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان إنشاءات الصرف الصحي بأبشواي
محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان إنشاءات الصرف الصحي بأبشواي
محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان إنشاءات الصرف الصحي بأبشواي
محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان إنشاءات الصرف الصحي بأبشواي

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وزارة الصحة وزارة الاسكان الصرف الصحي اخبار مصر احمد الانصاري ابشواي

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