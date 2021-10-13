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المتحف القومي للحضارة يستضيف افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 07:25 م
ملتقى القاهرة الدولي للمسرح
ملتقى القاهرة الدولي للمسرح
منار أشرف داود

عقد ظهر اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، المؤتمر الصحفي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، للكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة من الملتقى، والتي تقام في الفترة من ٢٤ وحتى ٣٠ أكتوبر الجاري، وتحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم.

وينطق الملتقى هذا العام يوم ٢٤ أكتوبر الجاري وحتى ٣٠ من الشهر نفسه، ويستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية حفل الافتتاح، فيما تستضيف الجامعة البريطانية حفل الختام وإعلان جوائز الملتقى.

وصرح الفنان عمرو قابيل رئيس الملتقي، عن أهم عروض ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.

ويشارك الملتقى في دورته الثالثة ١٢ عرضا مسرحيا، ١٠ عروض منها ضمن المسابقة الرسمية للملتقى، وذلك من دول مصر وتونس وعمان والمغرب وروسيا، حيث تشارك من مصر جامعة عين شمس بعرضين مسرحيين، وجامعة المنصورة بعرض واحد.

وتضم مسابقات الملتقى أيضا هذا العام كل من مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، ومسابقة حازم عزمي للنقد المسرحي، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات ضمن الإطار الفكري للملتقى.

لجنة تحكيم العروض
تضم لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية كل من النجم جمال سليمان من سوريا، والفنانة وفاء الحكيم من مصر، وسامي الزهراني من السعودية، وشادية زيتون من لبنان، وفيليب جيجيت من فرنسا.


مسابقة كوميدي استارز
وفي مفاجأة جديدة لشباب المسرح، كشف الملتقى في دورته الثالثة هذا العام عن إطلاق مسابقة جديدة تحمل اسم "كوميدي ستارز" يتقدم لها شباب المسرحيين، حيث تضم لجنة تحكيم المسابقة كل من الفنانة شيرين رئيس لجنة التحكيم، والمخرج أشرف فايق، والفنانة شيماء سيف، ونادر صلاح الدين.


المكرمين
ويكرم المهرجان هذا العام مجموعة من الفنانين والنجوم على رأسهم اسم الفنان الراحل سمير غانم والذي تحمل الدورة الجديدة اسمه، حيث عرض في بداية المؤتمر الصحفي فيلما تسجيليا عنه.



بالإضافة إلى تكريم الملتقى كل من الفنانة شيرين، الفنان فتحي عبد الوهاب، والفنان صلاح عبد الله، والمخرج تامر كرم، والفنانة شيماء سيف، والكاتب الإماراتي عبد الله مسعود.


حضور المؤتمر الصحفي للملتقى
وحضر المؤتمر الصحفي للدورة الثالثة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، الفنانة سميرة عبد العزيز، والكاتبة ضحى عاصي عضو اللجنة العليا للملتقى، وعضو مجلس النواب، والدكتورة شادية فهيم عميدة كلية الآداب والانسانيات بالجامعة البريطانية، والمخرج أشرف فايق،

الكلمات المفتاحية

ملتقى القاهرة الدولي مسرح دار الأوبرا جامعه عين شمس الفجر الجامعه البريطانيه

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