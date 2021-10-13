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بعد إعلان موعد الإجازة.. ننشر أسعار حلاوة المولد 2021 في المنافذ الحكومية وأشهر المحلات بمصر

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 07:14 م
حلاوة المولد - صورة أرشيفية
حلاوة المولد - صورة أرشيفية
يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار حلاوة المولد 2021 ، حيث تعتبر حلالو المولد لذيذة ومظاهر احتفالات المسلمين بمولد النبوي الشريف.

وفي السطور التالية تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية ننشر أسعار حلاوة المولد 2021 في أشهر محلات بمصر، كذلك موعد إجازة مولد انبي الشريف.

أسعار حلاوة المولد 2021 في أشهر المحلات والمنافذ الحكومية

الكثيرون يقبلون علبة حلاوة المولد 2021 المليئة بالأنواع ذات المذاق الجيد، والتي تعجب الجميع.

أسعار حلاوة المولد 2021 في المنافذ الحكومية

أعلنت  وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية  بطرح الحلوى لتكون أسعار حلاوة المولد 2021 بالمنافذ التابعة للشركة، بتخفيضات كببيرة، وجائت الأسعار كالآتي:

أسعار حلاوة المولد 2021 للكيلو السادة 65.
أسعار حلاوة المولد 2021 بخصوص 2 كيلو سادة بـ130 جنيها.
أسعار حلاوة المولد 2021 العبوة "باغ" وبوزن 2 كيلو بين الـ150 و200.
أسعار حلاوة المولد 2021 بالمكسرات بـ350 جنيها عبوة 3 كيلو.
أسعار حلاوة المولد 2021 بالمكسرات عبوة 5 كيلو بـ500 جنيها.

أسعار حلاوة المولد 2021 في أشهر المحلات

أسعار حلاوة المولد 2021 في تسيباس وصلت لـ40 جنيها لـ8 قطع، والـ14 صنف بـ90 بينما الـ18 بـ160 جنيها.

أسعار حلاوة المولد 2021 في العبد تتراوح بين الـ200 والـ600 والـ900 باختلاف الأصناف والأوزان ووصل سعر بعض العلب لـ1050.

موعد إجازة مولد النبوي الشريف

أعلنت مجلس الوزاراء عن موعد إجازة مولد النبوي الشريف، حيث قرر أنها في يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر الجاري بدلًا من مياعد مولد النبوي الشريف وهو يوم الثلاثاء 19 أكتوبر والموافق 12 ربيع الأول 1443 هجريًا.

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