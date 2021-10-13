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بسبب 5 جنيهات.. تفاصيل مصرع مسن على يد نجله المختل نفسيًا بالقليوبية

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 07:16 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمد ضوه
أمرت النيابة العامة بشبين القناطر بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بالتصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه على يد نجله المختل عقليًا بسبب طلبه منه 5 جنيهات فرفض الأب فطعنه الابن في صدره.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان سلامة قواه العقلية من عدمها.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية نوى بتعدي شاب على والده بالسكين ومصرعه في الحال.

وتبين من التحريات قيام "أ.أ" مصاب باهتزاز نفسي بالتعدي على والده المسن مستخدمًا سكينًا واصابته بطعنات نافذة بالصدر ما أدى إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وطلبت انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى "أ.س" ولقي مصرعه على يد أبنه بسبب طلبه 5 جنيهات من الأب فرفض فقام بطعنه بسكين، حيث أكدت التحريات وشهود العيان أن الأبن مختل نفسيا وكان يتردد على المصحات للعلاج منذ فترة طويلة.

جرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بدفن وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.

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وفاة مسن قتل مسن شاب يقتل والده القليوبية اخبار مصر

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