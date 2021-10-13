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ننشر خطوات الحصول على رقم تأميني لأول مرة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 07:11 م
خطوات الحصول على رقم تأميني
خطوات الحصول على رقم تأميني
أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خطوات الحصول على رقم تأميني لأول مرة، وهو ما سنستعرضه لكن في السطور التالية.

خطوات الحصول على رقم تأميني لأول مرة

يتم التوجه إلى أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني.

يجب إحضار شهادة الميلاد المُميكنة وبطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

تقديم طلب للموظف المختص بمكتب التأمين التابع له بمنطقتك  لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.

وبعدها سيتم استخراج رقم خاص بك وتدفع رسوما رمزية مقابل ذلك وتختمها من المكتب وبذلك تستطيع التقدم لأي جهة للتسجيل بالنقابة التابع لها عملك أو لأي غرض آخر.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة خطوات يتم الاستعلام من خلالها عن الرقم التأميني وهي كما يلي:

-  من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بالخط الساخن 16217 المخصص لذلك.

- في حال عدم الاستدلال عن الرقم التأميني يتم الذهاب لمكتب تأمينات مع إحضار أصل شهادة الميلاد المميكنة وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

- يستعلم الموظف المختص عن الرقم التأميني بقاعدة المعلومات وإذا وجد رقما تأمينيا سبق تسجيله سيتم إبلاغك به، وإذا لم يجد رقما تأمينيا مسجلا يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغك به.​

كيفية معرفة الرقم التأميني إلكترونيا

 في البداية عليك زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. 

ـ انقر على خيار خدمات المؤمَّن عليهم، ثم اضغط على الخدمات التأمينية.

- انقر على خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- ثم اضغط على ​​بدء الخدمة.

- يتم إدخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.

- وبعدها اضغط على  إرسال الطلب.   

- وسوف تظهر لك بيانات الرقم التأميني.

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