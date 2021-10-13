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مصدر أمني يكشف تفاصيل دهس طفل بسيارة في المرج وهروب السائق

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 07:24 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هبة عبد الحفيظ
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن اصطدام إحدى السيارات بأحد الأطفال بمنطقة المرج بالقاهرة مما تسبب فى وفاته بسبب السرعة الزائدة والإدعاء بهروب قائد السيارة.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج بتاريخ 8 الجارى.. بوقوع مصادمة ووجود مصابين ومتوفى، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمحل البلاغ وتبين اصطدام سيارة قيادة (أحد الأشخاص -  مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بـ (ربة منزل "مصابة بكسر بالساق"، ونجلها سن12 "توفى متأثرًا بإصابته")، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، وذلك حال عبورهما الطريق بمحل البلاغ.

وبسؤال قائد السيارة، أيدا ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة.

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