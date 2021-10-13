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استشاري مناعة يحذر من الناقل الصامت لفيروس كورونا

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 07:28 م
الدكتور أمجد الحداد - استشاري الحساسية والمناعة
الدكتور أمجد الحداد - استشاري الحساسية والمناعة
أشرقت حفني
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنن نشهد وباء بدأ يصيب الأطفال ولكن حتى الآن إصابات الأطفال بسيطة جدا، محذرا من قدرة الأطفال على نفل عدوى فيروس كورونا.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، أن الأطفال هم الناقل الصامت لفيروس كورونا وفكرة تطعيم الأطفال ضد كورونا يحميه ويحمي الأسرة بأكملها.

وأوضح أن فكرة إعطاء اللقاح لأسر الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية بأكملها ضد فيروس كورونا يساهم في الحماية من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى فيروس كورونا والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي والتأكد من تطعيم جميع المتعاملين مع الطفل حتى يأتي دورهم في التطعيم.

وأشار إلى أنه إذا تم الالتزام بتطبيق هذه الأمور فنكون بهذا ضمنا استمرار المنظومة التعليمية والحفاظ على صحة الأطفال.

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