سر غياب نجم الأهلي عن مران اليوم قبل موقعة بطل النيجر

غاب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التواجد في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم اللاعبين الدوليين في مران اليوم، حيث شارك كل من عمرو السولية وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأكرم توفيق وأيمن أشرف، بالإضافة إلى الموزمبيقي لويس ميكسوني، والمالي أليو ديانج، والتونسي علي معلول، عقب نهاية فترة تواجدهم مع منتخبات بلادهم التي شاركت في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.

وتأخر المغربي بدر بانون مدافع الفريق في العودة من بلاده، ليغيب عن أداء التدريبات، بعد مشاركته مع منتخب المغرب الرديف في التحضيرات لكأس العرب.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب بعد ساعات قليلة إلى مطار القاهرة الدولي، على أن يشارك في مران الغد قبل السفر إلى النيجر، لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، ضيفًا على الحرس الوطني بطل النيجر، يوم السبت على ملعب الأخير ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال الإفريقي.