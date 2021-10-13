الهند تسجل ارتفاع جديد بإصابات فيروس كورونا

كسفت وزارة الصحة الهندية، اليوم، عن تسجيل 15.823 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 34 مليونًا وألفًا و743 حالة.





وكانت قد سجلت الهند أمس الثلاثاء، 14.313 إصابة بالفيروس، والتي كانت أدنى حصيلة للإصابات اليومية منذ بداية شهر مارس الماضي.









ونقلت شبكة إن دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 226 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 451 ألفًا و189 حالة.



