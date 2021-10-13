مدرب اليابان يكشف كواليس الفوز الصعب على أستراليا

أرجع هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان فوز فريقه على أستراليا 2-1 أمس الثلاثاء في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، للروح الجماعية للفريق التي أعادت الفريق للطريق الصحيح.

وكان مورياسو تحت ضغط شديد قبل المباراة، وقد انهمرت الدموع من عينيه أثناء عزف النشيد الوطني قبل اللقاء مع تزايد التكهنات بشأن استمراره في منصبه.

لكن هدف عكسي متأخر أحرزه عزيز بيهيتش بالخطأ في مرماه، توج أداء جديا لفريق المدرب مورياسو وقاده للفوز 2-1 على أستراليا بعد هزيمتين في آخر ثلاث مباريات.

وقال مورياسو الذي تولى تدريب اليابان بعد كأس العالم 2018 "كنا نعد أنفسنا بجدية، وهذا قادنا لهذه النتيجة، كنا تحت ضغط شديد، لكن لاعبينا ومدربينا وطاقم العمل بالكامل تجمعوا معا كوحدة واحدة".

ودخلت اليابان المباراة ولديها ثلاث نقاط فقط بعد خسارة المباراة الافتتاحية للتصفيات أمام سلطنة عُمان، قبل تحقيق فوز صعب على الصين.

وزادت الخسارة 1-صفر أمام السعودية في جدة الأسبوع الماضي الضغط على مورياسو، حيث تراجعت اليابان في ترتيب المجموعة الثانية.

ويتأهل أول فريقين من المجموعة مباشرة إلى نهائيات قطر 2022، والخسارة أمام أستراليا كانت ستبعد اليابان بفارق تسع نقاط عن المراكز المؤهلة مباشرة لكأس العالم.

ومنح هدف مبكر عبر لاعب الوسط أو تاناكا، الذي شارك على حساب جاكو شيباساكي، بداية رائعة لليابان لكن ركلة حرة من أيدين هروستيتش أدركت التعادل لأستراليا حتى هدف بيهيتش المتأخر في مرماه.