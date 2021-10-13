انطلاق فعاليات أسبوع الطاقة الروسي في موسكو





بدأت اليوم في العاصمة الروسية موسكو، فعاليات المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" الذي يستمر للفترة من 13 ولغاية 15 أكتوبر الحالي.





وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة نشرت على الموقع الرسمي للكرملين رحب فيها بالمشاركين في المنتدى، مشيرا الى إن كفاءة إنتاج واستهلاك موارد الطاقة هي أهم عامل في نمو الاقتصادات الوطنية وتحدد إلى حد كبير نوعية حياة الناس. وأكد بوتين أن هناك العديد من القضايا على جدول الأعمال المتعلقة بالاتجاهات الحالية في سوق الطاقة العالمي، بما في ذلك عمليات تحسين البنية التحتية للصناعة ، وإدخال التقنيات الرقمية الحديثة في عملها.





ويشارك في أعمال المنتدى شخصيات من روسيا ودول أجنبية و رؤساء شركات ومنظمات دولية للطاقة وخبراء يمثلون أكثر من 200 شركة روسية وعالمية ومن المختصين بمجالات الطاقة، حيث يتم وخلال أكثر من 30 جلسة حوارية مناقشة المسائل المتعلقة بمشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة وتدريب الكوادر ق وأزمة الطاقة العالمية.





ويهدف المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" الى اظهار آفاق مجمع الوقود والطاقة الروسي وإدراك إمكانات التعاون الدولي في قطاع الطاقة ، كما ويعد منصة لمناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع الطاقة في الاقتصاد ومشاكل التنمية و برامج آفاق تطوير الطاقة العالمي.





من جانبه، أكد وزير الطاقة الروسي ،نيكولاي شولجينوف، أن روسيا كانت وستظل دائما موردا موثوقا للغاز إلى السوق العالمية، مشيرا الى أن روسيا على الرغم من ارتفاع استهلاك الغاز المحلي تعد موردا موثوقا للغاز.