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انزلاق أرضى شمال الفلبين يتسبب في مصرع وإصابة 16 شخصًا

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 07:44 م
انزلاق أرضى شمالي الفلبين
انزلاق أرضى شمالي الفلبين
انزلاق أرضى بمدينة باجيو شمالى الفلبين، اليوم الأربعاء، يتسبب في مصرع 13 شخصًا، وأصيب 3 آخرون بجروح، وذلك بعد إيام من هبوب عاصفة استوائية شديدة.

 وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمانين لطفلين، وتم التعرف عليهم بعد ساعات من العثور على جثمان جدهما، حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية 

وعملت السلطات المختصة، على انتشار نحو 100 فرد إنقاذ بالموقع بعد استئناف السلطات لعمليات البحث والإنقاذ اليوم، وتمشيط كومة طينية هائلة للبحث عن علامات للحياة.

وأشار عمدة المدينة، بنجامين ماجالونج، فى تصريحات، إلى أنه تم الإبلاغ عن وقوع 9 حوادث بالمنطقة بفعل تأثير العاصفة الاستوائية الشديدة، كما أفاد مدير شرطة باجيو، جلين لونوجان، بأنهم ناشدوا السكان بإخلاء المنطقة بسبب إنزلاق أرضى محتمل قد يحدث فى حالة هطول أمطار غزيرة.

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