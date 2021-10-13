Advertisements

هبة مجدي وإبراهيم فايق يكشفان سر "التحدي"

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 07:45 م
هبة مجدي
هبة مجدي
الفجر الفني

بعد أيام من مشاركة عدد من نجوم الفن والإعلام في حملة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملت اسم "التحدي"، دون توضيح طبيعة هذا التحدي أو نوعه، كشف الإعلامي إبراهيم فايق والفنانة هبة مجدي تفاصيل الحملة لأول مرة.

 

أوضحت هبة مجدي في فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام، أن الدور الذي تلعبه في التحدي الذي تقدمه منصة "المنتور" التعليمية، هو دور زوجة تقدم نصائحها وتجربتها الشخصية بالمجان، لكل المقبلين على الزواج.

 

تابعت: "الدور اللي بلعبه في تحدي المنتور دور زوجة بتقدم نصائحها وتجربتها الشخصية للناس المقبلين على الزواج عشان يعرفوا يتعاملوا مع بعض، مقدرش أقول إنه دور صعب ومركب، بس أقدر أقول إنه كورس مجاني هتلاقوه وهتستمعوا بيه".

 

أما الإعلامي إبراهيم فايق فأشار إلى أن "التحدي" عبارة عن "كورسات" أونلاين في كل شيء، كاتبا عبر حسابه على فيس بوك: "قررت أقسم وقتي بين بيتي.. الشغل.. الجيم.. ومع كل ده هكون في تحدي المنتور .. كورسات أون لاين في كل حاجة وفي أي مكان أقدر اشوفها واتعلم واستمتع واستفيد.. كورس كل شهر".

 

يذكر أن عددا من نجوم الفن والإعلام قد أعلنوا انضمامهم لـ"التحدي"، خلال الأيام القليلة الماضية، أبرزهم الفنانة هبة مجدي والإعلامي إبراهيم فايق والإعلامي خالد عليش والفنانة حنان مطاوع والفنانة نسمة محجوب والفنان أحمد فهمي.

الكلمات المفتاحية

هبة مجدى نسمة محجوب خالد عليش التحدي أحمد فهمي إبراهيم فايق

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة جديدة من الأهلي بشأن إصابة الشناوي

منذ ساعة و 25 دقيقة

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ 36 دقيقة

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

هشام يكن: هذه حقيقة تصالحي مع مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ أقل من ساعتين

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ يوم

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تعرف على موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية والقناة الناقلة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

القصة الكاملة لحريق مهرجان الجونة.. لحظات رعب وخسائر مادية كبيرة (صور وفيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

فيديو نادر لهبة مجدي تغني "بالحب اتجمعنا"

هبة مجدي تغازل جمهورها بإطلالة جديدة من تأدية مناسك العمرة (صور)

هبة مجدي تكشف عن مفاجأة عرض "الملك لير" (صورة)

شاهد هبة مجدي بأحدث إطلالة ساحرة

هبه مجدي تغازل جمهورها بإطلالة أنيقة

بالاسود.. هبة مجدي تستعرض جمالها بشوارع باريس

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:59 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

06:15 م

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

07:20 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

04:38 م

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements