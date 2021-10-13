هبة مجدي وإبراهيم فايق يكشفان سر "التحدي"

بعد أيام من مشاركة عدد من نجوم الفن والإعلام في حملة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملت اسم "التحدي"، دون توضيح طبيعة هذا التحدي أو نوعه، كشف الإعلامي إبراهيم فايق والفنانة هبة مجدي تفاصيل الحملة لأول مرة.

أوضحت هبة مجدي في فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام، أن الدور الذي تلعبه في التحدي الذي تقدمه منصة "المنتور" التعليمية، هو دور زوجة تقدم نصائحها وتجربتها الشخصية بالمجان، لكل المقبلين على الزواج.

تابعت: "الدور اللي بلعبه في تحدي المنتور دور زوجة بتقدم نصائحها وتجربتها الشخصية للناس المقبلين على الزواج عشان يعرفوا يتعاملوا مع بعض، مقدرش أقول إنه دور صعب ومركب، بس أقدر أقول إنه كورس مجاني هتلاقوه وهتستمعوا بيه".

أما الإعلامي إبراهيم فايق فأشار إلى أن "التحدي" عبارة عن "كورسات" أونلاين في كل شيء، كاتبا عبر حسابه على فيس بوك: "قررت أقسم وقتي بين بيتي.. الشغل.. الجيم.. ومع كل ده هكون في تحدي المنتور .. كورسات أون لاين في كل حاجة وفي أي مكان أقدر اشوفها واتعلم واستمتع واستفيد.. كورس كل شهر".

يذكر أن عددا من نجوم الفن والإعلام قد أعلنوا انضمامهم لـ"التحدي"، خلال الأيام القليلة الماضية، أبرزهم الفنانة هبة مجدي والإعلامي إبراهيم فايق والإعلامي خالد عليش والفنانة حنان مطاوع والفنانة نسمة محجوب والفنان أحمد فهمي.