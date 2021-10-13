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"غرفة أبوظبي" ونادي الأعمال الإماراتي الصربي يعززان التعاون الاقتصادي والتجاري

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع نادي الأعمال الإماراتي الصربي، وذلك في مقر مكتبها التمثيلي المشارك في فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي".

وقع الاتفاقية من جانب الغرفة سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، و من جانب نادي الأعمال الإماراتي الصربي سانيا ردلوفوكي المدير التنفيذي للنادي.

يأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من إدراك الجانبين لأهمية تعزيز وتوثيق علاقات التعاون المتبادل وتطويرها من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أعضائهما، وتقديم كل ما يخدم بيئة الأعمال الداعمة لهما كنظــام عالمــــي للشراكـة الإيجابية ونقل الخبـرات وأفضل الممارسات والاستثمارات والشراكات المتبادلة.

وأكد سعادة محمد هلال المهيري اهتمام مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بتعزيز وتطوير العلاقات التجارية مع صربيا، داعياً إلى أهمية الاستفادة من الفرص المجدية لتعزيز مستويات التجارة بين الجانبين، والارتقاء بها، لافتاً إلى أن إمارة أبوظبي تشكل نقطة مثالية لتأسيس الأعمال والتجارة والاستثمار في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك في ضوء ما تتميز به من بنية تحتية متقدمة ومنظومة تشريعية وبيئة استثمارية متميزة ما يتيح لقطاع الأعمال في صربيا فرصة تنويع تجارته الخارجية والدخول إلى الأسواق الآسيوية سريعة النمو، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في صربيا.

من جانبها أكدت سانيا ردلوفوكي أهمية توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع غرفة أبوظبي، لافتة إلى أن هناك مجالات وفرصاً عديدة لتعزيز الاستثمار بما يعود بالمنفعة المشتركة على شعبي البلدين الصديقين.. مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستكون لها نتائج إيجابية مباشرة في توطيد ودعم التعاون الاقتصادي.

وتشمل بنود الاتفاقية العديد من الأنشطة منها التعاون في إجراء دراسات اقتصادية حول الأسواق الثنائية لدى بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وجمهورية صربيا الصديقة، لاسيما مع وجود استثمارات إماراتية ضخمة في أهم القطاعات الاقتصادية الصربية ومنها الزراعة والطاقة والسياحة وغيرها، كما تتناول بنود الاتفاقية التعريف بفرص الاستثمار وآفاق النمو والشراكات التي يمكن أن تشكل أساساً لتعاون المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى التنسيق المتكامل في تنظيم المعارض التجارية وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية وتنظيم منتديات أعمال مشتركة، كذلك التعاون في مجالي ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

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