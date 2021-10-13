ريا أبي راشد تصور احدث حلقات برنامجها "Scoop With Raya"

نشرت الإعلامية"ريّا أبي راشد" صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من تصوير احدث حلقات برنامجها الشهير "Scoop With Raya".





ظهرت "ريا أبي راشد" على السجادة الحمراء من "مهرجان لندن السنيمائي"، وتألقت في فستان طويل وردي وحذاء أبيض وشعر منسدل.





يتضمن المهرجان 159 فيلمًا روائيًا بما فى ذلك 21 عرضًا عالميا للجمهور فى السينمات فى جميع أنحاء لندن والمملكة المتحدة من خلال دور السينما الشريكة والعروض الافتراضية الأولى على منصة BFI Player.





يذكر ان هذا هو الموسم الخامس عشر من برنامج "Scoop With Raya"، وهو من أهم البرامج الفنية التي تعرضها شاشة "MBC2"، بدأ عرضه منذ عام 2005، وهو يهتم بعرض أهم الأحداث السينمائية والفنية على الساحة العربية والغربية.