"أوفيد" يقرض باراجواي 30 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة





وقّع صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد" اتفاقية قرض بقيمة 30 مليون دولار مع بنك باراجواي الإقليمي لإعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لا سيما العاملة في مجال الأعمال التجارية الزراعية.





وفي بيان صادر عن مقر الصندوق في فيينا، أشار الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام أوفيد، إلى أهمية تمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لاقتصاد باراجواي وحماية العمالة، لاسيما في قطاع الأعمال التجارية الزراعية، التي تضررت بشدة بسبب تباطؤ الاقتصاد نتيجة لانتشار وباء كورونا المستجد.





وأرجع الخليفة سبب الاهتمام بدعم الأعمال التجارية الزراعية في باراجواي، إلى أنها تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث توفر عوائد صادرات المواد الغذائية المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية للبلاد.





وأوضح مدير عام أوفيد، أن القرض يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تشمل القضاء على الفقر، توفير فرص العمل، القضاء التام على الجوع، وتحقيق النمو الاقتصادي.