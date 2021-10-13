لجين محمد: مسؤولية وزيرة الهجرة صعبة لهذا السبب



وأوضحت أنها تناقشت مع الوزيرة نبيلة مكرم بمبادرة مراكب النجاة وناقشت قضية الهجرة غير الشرعية، معلقة: منصب الوزيرة صعب للغاية والمسؤولية كبيرة للغاية.



وتابعت معلقة على مهام وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قائلة: المسؤولية صعبة لأن حقوق جميع المصريين في الخارج متعلقة بوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.



قالت لجين محمد، الفتاة التي تقلدت منصب وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمدة يوم، إنها حصلت على خبرات كثيرة من السفيرة نبيلة مكرم واستفادت كثيرا من تبادل الأراء مع الوزيرة نبيلة مكرم.وأضافت لجين محمد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أنها عملت على مبادرة جديدة مع السفيرة نبيلة مكرم، لدعم المرأة غير العاملة لأنه تدعم الأجيال التي تخرج للمستقبل.