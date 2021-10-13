Advertisements

لجين محمد: مسؤولية وزيرة الهجرة صعبة لهذا السبب

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:19 م
لجين محمد
لجين محمد
أشرقت حفني
قالت لجين محمد، الفتاة التي تقلدت منصب وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمدة يوم، إنها حصلت على خبرات كثيرة من السفيرة نبيلة مكرم واستفادت كثيرا من تبادل الأراء مع الوزيرة نبيلة مكرم.
وأضافت لجين محمد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أنها عملت على مبادرة جديدة مع السفيرة نبيلة مكرم، لدعم المرأة غير العاملة لأنه تدعم الأجيال التي تخرج للمستقبل.

وأوضحت أنها تناقشت مع الوزيرة نبيلة مكرم بمبادرة مراكب النجاة وناقشت قضية الهجرة غير الشرعية، معلقة: منصب الوزيرة صعب للغاية والمسؤولية كبيرة للغاية.

وتابعت معلقة على مهام وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قائلة: المسؤولية صعبة لأن حقوق جميع المصريين في الخارج متعلقة بوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الهجرة لجين محمد الحياة اليوم

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة من الأهلي بشأن إصابة الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية والقناة الناقلة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للأهلي.. الشناوي يغيب عن موقعة القمة رسمياً

منذ ساعة

ريال مدريد يتحرك لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 9 ساعات

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ يوم

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ ساعتين و 10 دقيقة

لماذا قامت الدولة بتبطين الترع وليس تغطيتها؟.. خبير موارد مائية يجيب

منذ أقل من ساعة

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الهجرة لإطلاق فعاليات "مراكب النجاة"

نبيلة مكرم: الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية

نبيلة مكرم تكشف أعداد المصريين بالخارج.. وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية

وزيرة الهجرة: لدينا 14 مليون مصري في الخارج

محافظ المنيا يستقبل وزيرة الهجرة لإطلاق مبادرة "مراكب النجاة" (صور)

نبيلة مكرم: شعار محافظة المنيا نفرتيتي يدل على الاهتمام بالمرأة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:59 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

06:15 م

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

07:20 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

04:38 م

لماذا قامت الدولة بتبطين الترع وليس تغطيتها؟.. خبير موارد مائية يجيب

08:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements