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بسمة وهبة تلقن خديجة خيرت الشاطر درسا قاسيا: إزاي نصبتي نفسك في دور الإله؟

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:25 م
الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة
أشرقت حفني
لقنت الإعلامية بسمة وهبة، خديجة خيرت الشاطر، ابنة الإرهابي خيرت الشاطر، درسا قاسيا، بسبب تعليقها على حادث حريق مهرجان الجونة، قائلة: "مش ممكن يكون في المهرجان ده عامل رايح ياكل عيش ويموت".

وأضافت، خلال حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "ربنا أمرنا بألا ينصب أحد نفسه حاكما على الناس ويقول من يدخل الجنة ومن يدخل النار".

وتابعت بسمة وهبة: "إزاي نصبتي نفسك في دور الإله وتقولي مين داخل الجنة ومين داخل النار والمؤمن مفيش في قلبه حقد ولا كره لأحد.. ورينا الرسالة اللي جتلك من السما تقول إن حريق الجونة غضب من ربنا".

الكلمات المفتاحية

خديجة خيرت الشاطر حريق مهرجان الجونة حريق الجونة بوابة الفجر الفجر

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