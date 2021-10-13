ضربة موجعة للأهلي.. الشناوي يغيب عن موقعة القمة رسمياً

تأكد غياب محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة القمة ضد الزمالك في ثالث جولات الدوري الممتاز للموسم الجديد.

جاء ذلك بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي، وحاجته لبرنامج علاجي من 4 إلى 5 أسابيع.

ومن المقرر أن تقام 3 أو 4 أسابيع من عمر مسابقة الدوري في الفترة من 25 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبل، وهو ما يعني أن فرصه في المشاركة بلقاء القمة ضد الزمالك بالأسبوع الثالث مستحيلة، إلا لو تم تأجيل القمة لما بعد معسكر الفراعنة المقبل.

ويحتاج محمد الشناوي لأداء برنامج تأهيلي من 4 إلى 5 أسابيع وهو ما يؤكد أن فرصه في اللحاق بمعسكر منتخب مصر القادم في نوفمبر تكاد تكون مستحيلة أيضًا.

وغاب محمد الشناوي عن مباراة القمة في الدور الأول من الموسم الماضي لظروف الإصابة بفيروس كورونا، في المباراة التي شارك بها علي لطفي وتألق في هذه المواجهة ونجح في التصدي لركلة جزاء وإنقاذ هدف محقق.