Advertisements

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة سارة بشأن إصابات كورونا

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:23 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
 
 إصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء بيان، قالت به إن إصابات فيروس كورونا سجلت أدنى مستوياتها منذ عام، ولكن الوفيات الناجمة عن الفيروس ما زالت في أرتفاع.


وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم وصلت إلى 238 مليونا و704 آلاف و794 حالة.

وأوضحت الجامعة، فى أحدث إحصائية لها، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و865 ألفا و625 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 44.5 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالى 21.5 مليون حالة.

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية كورونا حول العالم كورونا إصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة من الأهلي بشأن إصابة الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يتحرك لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

لماذا قامت الدولة بتبطين الترع وليس تغطيتها؟.. خبير موارد مائية يجيب

منذ أقل من ساعة

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ يوم

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية والقناة الناقلة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للأهلي.. الشناوي يغيب عن موقعة القمة رسمياً

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

إيطاليا: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا لـ234 ألف حالة

"جونز هوبكنز": ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم لـ8.5 مليون حالة

مستشار ترامب الجديد يشكك في أهمية الأقنعة للوقاية من فيروس كورونا

كورونا حول العالم.. وفاة أكثر من 874 ألف شخص حتى الآن

66 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم

تقترب من 80 مليون إصابة بكورونا.. أحدث إحصائيات الوضع الوبائي في العالم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:59 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

06:15 م

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

07:20 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

04:38 م

لماذا قامت الدولة بتبطين الترع وليس تغطيتها؟.. خبير موارد مائية يجيب

08:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements