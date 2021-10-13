ريال مدريد يتحرك لضم نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني أبدى اهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع أحد نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد البالغ من العمر 28 عاماً عاد مرة أخرى على رادار الملكي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يعتقد أن بول بوجبا صفقة مثيرة للاهتمام وأن ضم النجم الفرنسي إلى الفريق سيضيف الكثير بالإضافة إلى أن الصفقة ستكون مجانية.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا سيكون العقبة الوحيدة أمام انتقاله إلى ريال مدريد لأنه لا يمتلك علاقة جيدة مع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع بوجبا.