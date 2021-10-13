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نديم نور يطلق اغنيته "بتدلع" واأبومه الجديد بأجواء أسطورية

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:45 م
نديم نور
نديم نور
منار أشرف داود

أطلق المطرب الاردنى نديم نور أغنيته الجديدة بتدلع والأغنية من كلمات عاصم حسين والحان نديم نور وتوزيع المايسترو ناصر الأسعد وأن التصوير فى تركيا، كما سيتم إطلاق الألبوم والذي يتكون من خمس اغانى منوعه

وكانت الحفله بعد غياب ست سنوات عن الساحة فرحة جسدها نديم بصوته وعودة تليق بموهبته وقيمته الفنيه وسط اجواء اسطوريه بفندق شيراتون القاهرة وغلب على الأجواء محبه النجوم لصديقهم بعد غياب ليلتفوا حوله فى صورة صادقة وداعمة فحضر المخرج محمد سامي والنجمة رحاب الجمل والنجم هيثم نبيل والنجم محمد عباس والمايسترو ناصر الاسعد وعدد من مسئولى السفارة الأردنية بالقاهرة

كما حضر من نجوم المجتمع مصممة الأزياء عبير خطاب وزوجها العميد هيثم وملكة جمال مصر العرب ملك حسن وزوجها البلوجر اسامه شعلان والمذيع المتميز كريم اسامه والمذيع عامر طاهر

و قدم الحفل الاعلامى اللبنانى زكريا فحام والحفل من تنظيم كرو ارت والتى ابهرت الحضور بالنظام وتنفيذ كل شىء باحترافية وكانت السيدة نجوى الشريف رئيس مجلس ادارة الشركة على رأس كل كبيرة وصغيرة ليخرج الحفل بهذا المستوى وكان للحضور الراقى والاعلام المشرف والنجوم من تنظيم المستشار الاعلامى حنان حسين

و تم عمل بروفات مكثفة مع الفرقة الموسيقية والاستعراضية قبل الحفل بفترة وجيزة ليظهر التناسق على المسرح والابهار وكان الختام بمفاجاة الحفل جوهرة والتى رقصت على اغنيه بتدلع

و قريبا سيكون هناك مفاجاة سيعلن عنها قريبا

الكلمات المفتاحية

مشاهير محمد سامي فن رحاب الجمل الفجر الأردن اغنية بتدلع

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